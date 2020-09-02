Впервые за неделю в ЯНАО скончался пациент с коронавирусом

На Ямале выявлено 13 547 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Эта смерть стала 91 за время эпидемии в округе.

«3 сентября в ЯНАО зафиксирован один умерший. Всего — 91», — кратко сообщили в оперштабе. Подробности о скончавшемся не раскрываются. Этот летальный исход стал первым за неделю в ЯНАО. Предыдущие смерти пациентов с коронавирусом были подтверждены 26 августа, когда в Ноябрьске скончались два ямальца 52 и 66 лет.

Также за минувшие сутки вирусом заразились 44 человека. Больше всего случаев приходится на Новый Уренгой, там заболели 11 горожан. Еще по семь пациентов обнаружили в Салехарде и Ноябрьске. На месторождениях заразились восемь вахтовиков. Первые случаи подтвердились в поселке Заполярный, где заболели сразу два жителя. Днем ранее первый пациент был обнаружен в селе Азовы.

Всего в ЯНАО известно о 13 547 случаях коронавируса. Полностью выздоровели 13 032 пациента. На данный момент госпитализированы 211 человек, восемь из них пребывают в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. К аппаратам ИВЛ подключены пять заболевших.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО составляет 0,99. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина с соблюдением строгих мер безопасности. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап. Власти распорядились открыть точки общепита, места развлечений, торговые центры и госучреждения.