15 сентября 2020

В Чечне показали маску Кадырова и предупредили о провокациях. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальных сетях появилась информация о подготовке провокации с использованием маски главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный» в Twitter.

«В западных странах готовится провокация с использованием маски Рамзана Кадырова», — передает телеканал. Отмечается, что копию головы Кадырова сделали «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий». Провокационная операция «Двойник», как отметили журналисты, проходит последний этап подготовки. Сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкции против Кадырова. Главу Чечни посчитали виновным в серьезных нарушениях прав человека. Позже Кадыров ответил на запреты США фотографией с оружием в руках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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