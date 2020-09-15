В социальных сетях появилась информация о подготовке провокации с использованием маски главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный» в Twitter.
«В западных странах готовится провокация с использованием маски Рамзана Кадырова», — передает телеканал. Отмечается, что копию головы Кадырова сделали «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий». Провокационная операция «Двойник», как отметили журналисты, проходит последний этап подготовки. Сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкции против Кадырова. Главу Чечни посчитали виновным в серьезных нарушениях прав человека. Позже Кадыров ответил на запреты США фотографией с оружием в руках.
??В сети интернет на разных пабликах распространяется информация о том, что в западных странах готовится провокация с использованием маски Рамзана Кадырова. pic.twitter.com/MSTCsLtdHO— ЧГТРК «Грозный» (@TVGrozny) September 15, 2020