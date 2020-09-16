Кандидат в замы губернатора ЯНАО досрочно уходит в отставку

Александр Подорога займет место в команде заместителей губернатора ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Мэр Муравленко (ЯНАО) Александр Подорога официально сложит полномочия градоначальника 17 сентября на заседании городской думы, сообщил URA.RU источник во властных структурах. По информации инсайдера, причиной отставки является переход Подороги в окружное правительство.

«Александр Подорога займет должность заместителя губернатора ЯНАО, — рассказал собеседник агентства. — Какую конкретно сферу он будет курировать, информации пока нет». По мнению инсайдера, перестановка не является неожиданной: губернатор Дмитрий Артюхов укрепляет команду сильными функционерами, которые показали свою работоспособность.

Глава региона, как отмечает источник, увидел в Муравленко один из лучших результатов по сравнению с другими муниципалитетами, хотя город находится с ними в условиях примерно одинакового бюджетного финансирования. Сам Подорога уже совершал с Артюховым рабочие поездки по региону — знакомился с обстановкой.

Заседание гордумы Муравленко запланировано на 10.00. Сейчас в в штате замов губернатора имеется одна вакансия, она появилась после ухода Андрея Воронова в мэрию Нового Уренгоя, где он исполняет обязанности главы.

Первый заместитель губернатора Алексей Ситников, избранный депутатом законодательного собрания ЯНАО, пока занимает должность в правительстве. Кто будет назначен исполнять обязанности мэра Муравленко после отставки Подороги, информации пока нет.

Перемещения чиновников являются частью плана Артюхова на обновление власти. Новых глав уже де-факто получили Надымский и Пуровский районы, а также Новый Уренгой — бывшие мэры Иван Костогриз, Леонид Дяченко и Андрей Нестерук также были избраны депутатами регионального парламента.

Получить официальные подтверждения в мэрии не получилось. В пресс-службе Муравленко на звонок агентства никто не ответил.