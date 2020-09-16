Кандидат в замы губернатора ЯНАО досрочно уходит в отставку

Мэр Муравленко (ЯНАО) Александр Подорога официально сложит полномочия градоначальника 17 сентября на заседании городской думы, сообщил URA.RU источник во властных структурах. По информации инсайдера, причиной отставки является переход Подороги в окружное правительство.
«Александр Подорога займет должность заместителя губернатора ЯНАО, — рассказал собеседник агентства. — Какую конкретно сферу он будет курировать, информации пока нет». По мнению инсайдера, перестановка не является неожиданной: губернатор Дмитрий Артюхов укрепляет команду сильными функционерами, которые показали свою работоспособность.
Глава региона, как отмечает источник, увидел в Муравленко один из лучших результатов по сравнению с другими муниципалитетами, хотя город находится с ними в условиях примерно одинакового бюджетного финансирования. Сам Подорога уже совершал с Артюховым рабочие поездки по региону — знакомился с обстановкой.
Заседание гордумы Муравленко запланировано на 10.00. Сейчас в в штате замов губернатора имеется одна вакансия, она появилась после ухода Андрея Воронова в мэрию Нового Уренгоя, где он исполняет обязанности главы.
Первый заместитель губернатора Алексей Ситников, избранный депутатом законодательного собрания ЯНАО, пока занимает должность в правительстве. Кто будет назначен исполнять обязанности мэра Муравленко после отставки Подороги, информации пока нет.
Перемещения чиновников являются частью плана Артюхова на обновление власти. Новых глав уже де-факто получили Надымский и Пуровский районы, а также Новый Уренгой — бывшие мэры Иван Костогриз, Леонид Дяченко и Андрей Нестерук также были избраны депутатами регионального парламента.
Получить официальные подтверждения в мэрии не получилось. В пресс-службе Муравленко на звонок агентства никто не ответил.
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