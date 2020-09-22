22 сентября 2020

В тюменской больнице потеряли пациента после операции на мозге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Джеффа Монсона на шестой день после операции по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса. Челябинск, снег, ноги, монсон джефф
Мужчина ушел из больницы в тапочках на босую ногу (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В областной больнице №3 Тобольска (Тюменская область) после операции на головном мозге почти на 15 часов потерялся пожилой пациент из села Байкалово. Дедушка с провалами в памяти без верхней одежды провел на улице ночь. О том, что мужчина потерялся, его родные узнали утром следующего дня — когда позвонили узнать о его состоянии, сообщила URA.RU его внучка Анастасия Юмашева.

«Когда бабушка в восемь утра позвонила на пост, ее переспросили — „Разве он не дома?“ Нам никаких сообщений от сотрудников больницы не поступало — вечером на телефоне был один пропущенный вызов с неизвестного номера. Но когда мы перезвонили, никто не взял трубку», — рассказала девушка. И отметила — врачи им сообщили что обращались в полицию. Дедушка после удаления гематомы в голове практически не говорит, страдает провалами в памяти, плохо ориентируется и не умеет пользоваться телефоном.

Как отмечает внучка, после получения информации о пропаже они разместили объявления в соцсетях и отправились на поиски — в результате нашли его в продуктовом магазине. Сильно замерзший и грязный мужчина не узнал свою супругу и дочь. После возвращения в больницу врачи их заверили, что здоровье дедушки в норме. Извинений от сотрудников они не получили.

В областной больнице №3 и региональном депздраве на звонки редакции не ответили. URA.RU направило официальный запрос. В УМВД по Тобольску агентству сообщили, что заявление о пропаже пациента из больницы поступало на следующий день, сейчас он вернулся и находится в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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