Нефтегазовый форум в Тюмени проводят с нарушениями

Тюменский нефтегазовый форум проходит с 22 по 24 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство участников Тюменского нефтегазового форума игнорируют требования режима повышенной готовности: не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Об этом URA.RU сообщил один из его участников. Также это можно заметить во время онлайн-трансляций с площадок форума.

«Да, одно из обязательных требований для участия в форуме — это тест на COVID-19. Без этого теста туда просто не попадешь. Но, тем не менее, в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности и в его требования четко сказано: в общественных местах нужно находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию. На форуме это почти никто не делает и из-за этого чувствуешь себя как-то небезопасно», — пояснил агентству источник на условиях анонимности.

Нефтегазовый форум в Тюмени проходит с 22 по 24 сентября. В его работе принимают многие топовые спикеры, главы нефтяных и нефтегазодобывающих компаний и крупные чиновники. В том числе, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Борисов, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Организаторам Тюменского нефтегазового форума направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный оперативный штаб. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Карантин и масочный режим в регионе действуют до 28 сентября.