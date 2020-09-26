Воры в законе пройдут ребрендинг в России

Воры в законе привыкли к комфорту и не стремятся за решетку Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Титулы воров в законе, понятия и вся связанная с этими терминами атрибутика могут исчезнуть в обозримом будущем. Так считает екатеринбургский криминолог Денис Гончаров — адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права Уральского государственного экономического университета.

«Воры в законе и все, что с этим связано, — это советско-российская традиция, которой нет в других странах мира. Эта традиция была актуальна в определенный отрезок времени, когда воры в законе были нужны в пенитенциарной системе для удобства управления контингентом. Но теперь это время уходит, в стране другая экономическая формация. Произойдет своего рода ребрендинг. Бренд воровской романтики уходит в прошлое», — считает Денис Гончаров.

По мнению Гончарова, отечественные воры в законе трансформируются в бизнесменов (которыми они по сути уже являются), занимающимися нелегальным бизнесом — своего рода мафиози, как на Западе. Уже сейчас воры в законе живут на широкую ногу, имеют семьи, а многие из них никогда не находились в заключении. Таким образом, идя в ногу со временем, они отказались от устаревших «понятий».