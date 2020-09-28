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Тюменская порнозвезда напомнила о своем обещании. Она готова отдаться создателям вакцины от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка картин Любови Бушуевой
В марте Лола Тейлор пообещала отдаться создателям вакцины от коронавируса Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) вновь объявила о том, что хочет отдаться создателям вакцины от коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Также Тейлор заявила о своих намерениях в соцсетях.

«Раз вакцина создана, то нужно отблагодарить такого великого человека. Раз я обещала, то слово нужно держать. Если это семейный человек, то он может передать мою благодарность кому-нибудь другому. Я не возражаю. То, что он изобрел вакцину, это очень шикарно. Он спас очень много людей. За это надо отблагодарить», — пояснила она в беседе с агентством.

В марте Тейлор пообещала отдаться создателю вакцины от коронавируса, за что ее в своей программе высмеял телеведущий Иван Ургант. Лола заявила, что пребывает в депрессии, потому что из-за пандемии не имеет возможности путешествовать.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась и выросла в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем покинула страну и за границей начала сниматься в порно. Как заявляла Тейлор агентству, она боится возвращаться в родной город из-за того, что там ее «закидают камнями» за выбранную профессию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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