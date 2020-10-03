Названо новое смертельное последствие коронавируса

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Специалисты описали 16 случаев проявления MIS-A у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружено смертельно опасное воспаление, приводящее к проблемам с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«С июня 2020 года у взрослых пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружен мультисистемный воспалительный синдром (MIS-A)», — говорится в отчете, опубликованном на сайте центра. Этот синдром включает проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Также у некоторых пациентов наблюдались дерматологические нарушения. Двое пациентов с этим синдромом умерли.

Ранее синдром появлялся только у детей и подростков. Специалисты описали 16 случаев проявления MIS-A у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. Ученые еще не выявили, через какое время после заболевания коронавирусом появляется воспаление.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переохлаждение повышает риск заболевания коронавирусом, передает телеканал 360. Также этот фактор может увеличивать вероятность появления осложнений при респираторных заболеваниях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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