Асмус пожаловалась на побои в детстве и нелюбовь родителей

Асмус поделилась грустными воспоминаниями из детства с подписчиками Instagram/Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус пережила тяжелое детство с побоями и голодом. Об этом она написала в личном профиле Instagram.

Воспоминаниями о детстве актриса поделилась после того, как один из подписчиков попытался осудить Асмус за легкие заработки и незнании настоящих трудностей. По его словам, тяжелая работа — это «тягать кирпичи или сидеть в шахте». Актриса резко отреагировала на слова подписчика.

«Думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет», — цитирует актрису Nation News. В ответ на это подписчик подчеркнул, что не хотел обидеть девушку.

Недавно Асмус пережила развод с комиком Гариком Харламовым. Пара заявила о разводе 22 июня в соцсетях, напоминает «Национальная служба новостей». Оба отрицают основную предполагаемую причину развода — откровенные съемки Асмус в фильме «Текст», который вышел в конце 2019 года. Адвокат Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость».