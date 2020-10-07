В Кургане 50 домов остаются без отопления

Не все дома в Кургане подключены к отоплению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 50 многоквартирных домов в Кургане остаются без отопления. Причина в том, что внутридомовые сети не готовы к приему тепла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«В настоящее время более 50 многоквартирных домов не получают тепловой ресурс, в том числе по причине неготовности внутридомовых систем отопления к приему теплоносителя», — говорится в релизе надзорного ведомства.

Первому заместителю главы города Андрею Жижину внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура потребовала в кратчайшие сроки организовать теплоснабжение в границах Кургана. Вопросы, касающиеся подготовки и прохождения отопительного периода 2020—2021 гг., находятся в прокуратуре города на особом контроле, отметили в ведомстве.

По данным Курганской генерирующей компании, управляющие организации не подготовили дома. «Причина в ненадлежащей подготовке многоквартирных домов обслуживающими организациями, во многих дома ещё даже не проведены гидравлические испытания», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Ранее агентство сообщало, что чрезвычайная ситуация складывается в Притобольном районе Курганской области из-за отопления. Ранее режим ЧС был введен в Юргамышском районе.