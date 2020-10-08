Курганская область на пороге абсолютного рекорда по коронавирусу

В Курганской области — 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Курганской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Это всего на один случай меньше, чем 11 июля, когда в регионе был установлен рекорд по заболеваемости COVID.

«На 9 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 64 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперативного штаба. 34 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Кургане. Остальные — в Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах, а также в Шадринске.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 4 303 случая COVID-19. За последние сутки из больниц выписано 26 выздоровевших. 833 человека находятся под медицинским наблюдением и на изоляции по месту жительства.

По данным портала «СтопКоронавирус», на 9 октября в Курганской области от COVID-19 умер 41 человек. За последние сутки зарегистрировано двое умерших.