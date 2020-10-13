13 октября 2020
12 октября 2020

В Тюмени образовалась многокилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Из-за ремонта водители вынуждены двигаться со скоростью 5 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе Московского тракта Тюмени образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». Причина — капитальный ремонт дорожной развязки на въезде в город.

«Скорость движения автомобилей на участке от поселка Московского до окружной дороги составляет приблизительно пять километров в час, что по системе оценки дорожной ситуации сервиса „Яндекс. Карты“ соответствует 10 баллам», — указывает сервис. Протяженность дорожного затора составляет около четырех километров.

Накануне из-за капремонта развязки движение было затруднено на правом съезде с объездной дороги на Московский тракт. Сегодня полностью перекрыт левый съезд, ведущий в сторону Екатеринбурга. Проблемы с проездом есть и у тех, кто двигается в сторону Закалужской улицы. В Главном управлении строительства Тюменской области пояснили, что капитальный ремонт транспортной развязки завершится в ближайшее время. «Работы ведутся по графику, сегодня в 17:00 они будут закончены», — пояснили в ведомстве в разговоре с URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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