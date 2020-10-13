В Тюмени образовалась многокилометровая пробка

Из-за ремонта водители вынуждены двигаться со скоростью 5 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе Московского тракта Тюмени образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». Причина — капитальный ремонт дорожной развязки на въезде в город.

«Скорость движения автомобилей на участке от поселка Московского до окружной дороги составляет приблизительно пять километров в час, что по системе оценки дорожной ситуации сервиса „Яндекс. Карты“ соответствует 10 баллам», — указывает сервис. Протяженность дорожного затора составляет около четырех километров.

Накануне из-за капремонта развязки движение было затруднено на правом съезде с объездной дороги на Московский тракт. Сегодня полностью перекрыт левый съезд, ведущий в сторону Екатеринбурга. Проблемы с проездом есть и у тех, кто двигается в сторону Закалужской улицы. В Главном управлении строительства Тюменской области пояснили, что капитальный ремонт транспортной развязки завершится в ближайшее время. «Работы ведутся по графику, сегодня в 17:00 они будут закончены», — пояснили в ведомстве в разговоре с URA.RU.