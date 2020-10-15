Стало известно, чем коронавирус опасен для молодежи

От коронавируса чаще страдают молодые люди с иммунной недостаточностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Коронавирус особенно опасен для молодых людей, страдающих от иммунной недостаточности. Об этом сообщили ученые из Бергенского университета в Норвегии.

Они провели исследование и выяснили, что сильнее всего от коронавируса страдают люди, имеющие аутоиммунный полиэндокринный синдром. «В их крови образуются антитела, которые блокируют защитные механизмы, борющиеся с вирусом», — сообщает издание EurekAlert со ссылкой на исследование.

По словам профессора Эйстейна Хусебая из департамента клинических наук Бергенского университета (UiB), легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 антитела в крови. Он также отметил, что похожая картина наблюдается и у пациентов с более легкими иммунными заболеваниями.

Ранее ученые сходились во мнении, что COVID-19 чаще всего опасен для пожилых людей, у которых есть хронические заболевания. Сообщалось также, что подростки и молодые люди переносят болезнь практически бессимптомно или с небольшими осложнениями. Однако в последних исследованиях появляются сведения о том, что коронавирус опасен и для молодежи.