Борьба за власть в двух районах ЯНАО вошла в решающую стадию

В Надымском и Тазовском районах ЯНАО назовут победителей выборов главы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В ближайшие часы станут известны имена новых глав Надымского и Тазовского районов ЯНАО. Свою работу утром 20 октября начинают местные конкурсные комиссии, которые отберут кандидатов для финального голосования. Об этом URA.RU сообщили в мэриях обоих муниципалитетов.

В Тазовском районе на кресло мэра претендуют три человека. Это действующий глава Василий Паршаков, замначальника дирекции по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Дмитрий Цеунов и исполнительный директор Фонда развития Тазовского района Александр Курочкин.

В Надымском районе также участвует действующий руководитель Дмитрий Жаромских, который занимает пост в статусе врио. С ним конкурируют еще четверо: замдиректора газеты «Надымский рабочий» Аркадий Куртиян, начальник управления контроля в сфере закупок Рамиз Исмаилов, глава управления соцпрограмм Олег Хрин и замдиректора управления капитального строительства Константин Погорский.

И в Надымском, и в Тазовском районах назначение глав пройдет по одинаковой схеме. Кандидатов оценит специальная конкурсная комиссия. Затем прошедших отбор претендентов представят депутатам районных дум, которые на общем голосовании и назовут победителя.

Еще в сентябре источники URA.RU называли нынешних мэров Паршакова и Жаромских фаворитами гонки. По данным инсайдеров, в назначении обоих лично заинтересован губернатор Дмитрий Артюхов. Руками Паршакова глава Ямала планировал решить конфликт в аварийном селе Газ-Сале. А экс-депутат окружного заксобрания Жаромских был призван сменить уходящего на пенсию мэра Леонида Дяченко.