Жителей Кургана напугал дым и запах гари в центре города

Курганцы заметили дым и запах гари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев обеспокоил дым, который опустился на город. Запах гари в воздухе заметили жители центральной части Кургана, а также микрорайона Заозерный. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В городе запахло гарью примерно около 14:00. При этом дым по началу слегка заметный стал все больше сгущаться», — отметили горожане.

«Из первого микрорайона виден дым в лесу. Там что-то горит», — уточнили жители окраины.

В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что горожане также сообщают спасателям о дыме, но его источник пока неизвестен. Подразделения выехали на проверку в Кетовский район.

Жители Кургана при этом вспомнили, как раньше город затягивало дымом при пожарах на Шуховском полигоне, который не сообщал о возгорании. В пресс-службе администрации Кургана агентству прокомментировали, что информация о пожарах на МУП «Шуховский полигон» не поступала.