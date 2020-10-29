ЯНАО вышел в лидеры по смертности от коронавируса в России

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в первую десятку регионов России по частоте летальных исходов. За сутки в ЯНАО скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Аномальный рост смертности продолжается в ЯНАО полторы недели.
«В Ноябрьске и Надыме скончались пациенты с подтвержденным коронавирусом. Это мужчины 68 и 80 лет. Состояние их здоровья осложнилось серьезными хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия врачей не принесли результата», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова.
Кроме того, за последние сутки коронавирусом заразились 182 человека. Больше всего случаев выявили в Ноябрьске, где вирус подхватили 29 горожан. Еще 27 жителей заболели в Надымском районе. В Салехарде врачи подтвердили 18 эпизодов, а в Новом Уренгое — 16. Всего в ЯНАО известно о 20 190 случаях коронавируса, вылечились 14 354 пациента.
За последние девять дней в ЯНАО умерли 30 зараженных коронавирусом, а за все время — 136 человек. По частоте смертей Ямал занимает 10 место в России — 25,2 случая на 100 тысяч населения. Округ с небольшим перевесом опережают Коми (25,4) и Архангельская область (25,8), где число жертв вируса измеряется несколькими сотнями.
Карантин в ЯНАО объявлен до 1 ноября. Из-за сложной ситуации с пандемией власти округа заявили, что режим ограничений будет продлен. Накануне губернатор Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в ЯНАО на время пандемии.
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