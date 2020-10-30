Энергетики сутками без перерыва работали, чтобы разобраться с последствиями снежного урагана Фото: пресс-служба СУЭНКО

Для ликвидации последствий сильнейшего снежного урагана в Курганскую область были переброшены сотрудники СУЭНКО из Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики двое суток восстанавливали электроснабжение Курганской области после урагана, который бушевал в регионе 26 и 27 октября. Были обесточены 195 трансформаторных подстанций. Для ликвидации последствий погодной аномалии в регион срочно перебросили более 30 энергетиков из Тюменской области. «Лично для меня важно, что приказ направить бригады на помощь в данном случает отражает внутреннюю готовность наших людей прийти на выручку коллегам, оказавшимся в сложной ситуации», — отметил директор энергокомпании Данил Анучин. Он добавил, что такая взаимовыручка стала корпоративным стандартом не только для СУЭНКО, но и всей «Корпорации СТС» и других ее «дочек». «Мы крупная межрегиональная компания с огромным потенциалом возможностей, и именно в такие кризисные моменты становится очевидно, как это важно для жителей всех регионов, где мы работаем», — сказал Анучин.

После двух суток борьбы с ураганом сотрудникам СУЭНКО удалось вернуть свет 18 313 зауральцам, восстановить электроснабжение в 89 населенных пунктах. Было мобилизовано 133 аварийно-восстановительных бригады СУЭНКО (399 человек), 139 единиц техники.

«Успешно прошли очередной экзамен накануне зимы. К оперативному реагированию на осенне-зимние природные аномалии готовы. Самое искреннее спасибо персоналу СУЭНКО не только за высокий профессионализм, но и за его замечательные человеческие качества: самоотверженность, ответственность, стремление помочь людям. Все энергетики, и курганские, и тюменские, восстанавливавшее электроснабжение в Зауралье, нарушенное ураганам, конечно, будут особо отмечены в приказах о премировании, и постараемся представить к наградам наиболее отличившихся наших коллег», — подвел итог директор СУЭНКО Данил Анучин.

Евгений Рыбаков, мастер службы наружного освещения Курганских городских электрических сетей. Их задействуют в ликвидации последствий природных явлений на сетях Кургана Фото: пресс-служба СУЭНКО

Бригада Рыбакова осмотрела пять воздушных линий. Для этого энергетики пешком прошли около 20 километров в условиях сильнейшего ветра и снегопада Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Об усталости в таких ситуациях не думаешь, она уже дома наваливается. Думаешь только о том, что на улице практически зима, а люди без света, и дома остывают. Когда подключим дом — люди радуются, говорят спасибо, но ведь мы просто выполняем свою работу», — рассказал Рыбаков Фото: пресс-служба СУЭНКО

Самый масштабный фронт работ развернулся в Белозерском районе. Здесь работали 24 бригады (108 человек). Пока велись аварийно-восстановительные работы, жителей запитали от дизель-генераторов Фото: пресс-служба СУЭНКО

Провисание проводов — одно из повреждений на электросетях от ветра и снегопада Фото: пресс-служба СУЭНКО

Белозерский район. Поиск повреждений на линии Фото: пресс-служба СУЭНКО

Юрий Корюкин, мастер Юргамышского РЭС (филиал Западные электрические сети) 26 октября пришел с работы, но уже через 15 минут выехал на аварию и отработал почти двое суток Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Включаем линии, заменяем оборванные провода, монтируем сорванную изоляцию. В установленные сроки завершаем работы на своем участке — и нас перекидывают в Белозерский район, на помощь коллегам. Ну, а как иначе? Люди же без света. Сегодня мы им, завтра они нам», — рассказал Корюкин Фото: пресс-служба СУЭНКО

Аварийно-восстановительная бригада Щучанского РЭС: Денис Валиков, Сергей Сергеев, Юрий Краснояров, Алексей Агеев Фото: пресс-служба СУЭНКО

В Белозерский район везут дизель-генераторы, чтобы запитать потребителей по резервной схеме Фото: пресс-служба СУЭНКО

Те, кто вернул свет жителям Кургана. Электромонтеры Курганских городских электрических сетей Александр Коледин и Вячеслав Селиверстов Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Сибирско-Уральская энергетическая компания», напомним, входит в группу компаний «Корпорация СТС». Представителем акционеров последней является Алексей Бобров, председателем совета директоров — Татьяна Черных.