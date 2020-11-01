01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Тюменские таксисты придумали, как нажиться на коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яндекс-такси. клипарт. Тюмень, яндекс такси
В Тюмени водители «Яндекс.Такси» требуют доплату с пассажиров без масок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени водители «Яндекс.Такси» требуют доплату с пассажиров, у которых отсутствуют гигиенические маски. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, в противном случае таксисты грозят отказом от поездки.

«На выходных я решил поехать в гости на такси. Вызвал „Яндекс“. Сел в машину, мы проехали буквально метров 200, и водитель остановился и спросил, где у меня маска. Я ответил, что нету. Тогда он сказал, что нужно доплатить 100 рублей, потому что в случае проверки ему за пассажира без маски выпишут штраф, а платить его нечем. Я опаздывал, поэтому отдал ему эти 100 рублей, и мы поехали дальше», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Один из водителей «Яндекс.Такси» рассказал URA.RU о том, что подобный способ дополнительного заработка на пассажирах поддерживают далеко не все водители, сотрудничающие с агрегатором. «Было даже такое, что сторонники подобных „доплат“ и их противники рассорились в рабочем чате. Чуть до драки не дошло. Лично я такой способ заработка не поддерживаю. У меня всегда с собой есть несколько масок и антисептик, в случае чего выдаю бесплатно», — заявил он в беседе с URA.RU.

В пресс-службу «Яндекс.Такси» направлен письменный запрос. На момент публикации новости ответ на него не получен.

Ранее агентство писало о том, что водителей крупных российских агрегаторов заставляют за свой счет покупать маски и антисептики. При этом их отсутствие грозит таксистам увольнением.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...