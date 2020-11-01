Тюменские таксисты придумали, как нажиться на коронавирусе

В Тюмени водители «Яндекс.Такси» требуют доплату с пассажиров, у которых отсутствуют гигиенические маски. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию URA.RU. По их словам, в противном случае таксисты грозят отказом от поездки.
«На выходных я решил поехать в гости на такси. Вызвал „Яндекс“. Сел в машину, мы проехали буквально метров 200, и водитель остановился и спросил, где у меня маска. Я ответил, что нету. Тогда он сказал, что нужно доплатить 100 рублей, потому что в случае проверки ему за пассажира без маски выпишут штраф, а платить его нечем. Я опаздывал, поэтому отдал ему эти 100 рублей, и мы поехали дальше», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Один из водителей «Яндекс.Такси» рассказал URA.RU о том, что подобный способ дополнительного заработка на пассажирах поддерживают далеко не все водители, сотрудничающие с агрегатором. «Было даже такое, что сторонники подобных „доплат“ и их противники рассорились в рабочем чате. Чуть до драки не дошло. Лично я такой способ заработка не поддерживаю. У меня всегда с собой есть несколько масок и антисептик, в случае чего выдаю бесплатно», — заявил он в беседе с URA.RU.
В пресс-службу «Яндекс.Такси» направлен письменный запрос. На момент публикации новости ответ на него не получен.
Ранее агентство писало о том, что водителей крупных российских агрегаторов заставляют за свой счет покупать маски и антисептики. При этом их отсутствие грозит таксистам увольнением.
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