Жители Ишима жалуются на огромные очереди в местной поликлинике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Ишима (Тюменская область) опасаются вспышки коронавируса из-за очередей в местной поликлинике. Об этом они заявили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Пользователи уточнили, что ни о каком соблюдении социальной дистанции там не идет и речи, поскольку люди стоят вплотную друг к другу.

«„Дистанция 1,5 метра“. Тут — как килька в банке. Терапевтическое отделение», — указал анонимный автор публикации, приложив к ней несколько фотографий.

В комментариях к записи пользователи выразили уверенность в том, что ситуация с очередями в ишимской поликлинике может привести к вспышке коронавируса. «Я сидела восемь часов сегодня, и даже если отрицательный анализ был, то после такого ожидания будет положительным. Там столько положительных было, во второй раз пришли», — заявила Ольга Сулима. «Сейчас, в связи с паникой из-за ковида, все эти люди обращаются за помощью. В итоге — очереди, больные кучкуются, и тот же ковид распространяется быстрее», — считает Дмитрий Тарасюк. «Такая же ситуация и в третьей поликлинике», — отметила Ольга Гребцова.

В департаменте здравоохранения Тюменской области очереди в поликлиниках и больницах региона объясняют высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Там отметили, что медиками принимаются все меры для того, чтобы максимально быстро принять пациентов и назначить им лечение.

Ранее агентство писал о том, что тюменцы не могут попасть на прием к врачам даже с симптомами COVID. За последние сутки коронавирус подтвердился у 151 жителя Тюменской области.

Так выглядит очередь к терапевту в поликлинике Ишима соцсеть «ВКонтакте»