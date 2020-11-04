04 ноября 2020
03 ноября 2020

«Газпром» закрывает детсады в ЯНАО из-за угрозы коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Компания «Газпром добыча Уренгой» оставляет четыре дежурных детских садика Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Детские сады Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» переходят на новый режим работы в связи напряженной эпидобстановкой. Как сообщила пресс-служба предприятия, детей газовиков с 5 ноября будут принимать только четыре ведомственных детсада.

«Посещать дошкольные учреждения смогут дети тех сотрудников, которые трудятся стационарным методом и обеспечивают бесперебойное функционирование предприятия», — говорится в опубликованном компанией сообщении. В режиме дежурных остаются работать детские сады «Золотая рыбка» и «Колобок» (Южная часть города), а также «Росинка» и «Морозко» (Северная часть города).

В компании отмечают, что медицинские работники детских садов строго следят за соблюдением масочного режима и проводят ежедневную термометрию воспитанников и посетителей дошкольных учреждений. В детских садах регулярно проводится дезинфекция помещений.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром добыча Уренгой» перевела на дистанционную работу часть сотрудников администрации. В первую очередь на удаленку ушли сотрудники в возрасте 65 лет и старше, а также те, кто имеет хронические заболевания — сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет.

Между тем, только за минувшие сутки коронавирусом в ЯНАО заразились 34 вахтовика. Всего на Ямале подтверждено 187 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии жертвами заразы стали 153 человека.

Ограничения по коронавирусу в ЯНАО продлятся до 1 декабря. В регионе действуют запреты и ограничения, установленные губернатором Дмитрием Артюховым.

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