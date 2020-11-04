В ЯНАО произошел всплеск коронавируса на месторождениях

На Ямале подтверждено 21 480 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа за сутки коронавирусом заразились 34 вахтовика. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. В предыдущие дни эпидемия на ямальских промыслах набирала обороты, а число заболевших нарастало.

Всего в ЯНАО за минувшие сутки подтверждено 187 случаев коронавируса, говорится в свежем отчете оперштаба. Больше всего заболевших обнаружили в Надымском районе, где подтвердились 20 случаев. В Лабытнанги инфекцию подхватили 18 жителей, а в Салехарде — 17. В Ноябрьске и Новом Уренгое заразились 16 и 15 человек соответственно. Всего в округе известно о 21 480 случаях коронавируса. Вылечились 15 033 пациента.

Последние недели в ЯНАО наблюдается аномальный всплеск смертей. За 17 дней умерли 47 пациентов, а за все время пандемии — 153 человека. По частоте смертей Ямал занимает седьмое место в России — 28,4 случая на 100 тысяч населения. Сейчас ЯНАО с небольшим перевесом опережает Тульская область (28,9), а лидирует Санкт-Петербург (75,2).

Карантин в ЯНАО продлится до 1 декабря. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону масштабными ограничениями. Сейчас в ЯНАО идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в регионе на время пандемии.