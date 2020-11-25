В Тюмени курьеры стали в три раза востребованней

В Тюмени спрос на курьеров во вторую волну коронавируса вырос на 293% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени во вторую волну пандемии спрос на курьеров вырос почти в три раза, при этом желающих работать в этой сфере в восемь раз меньше. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

«На фоне опасений по поводу нового локдауна из-за второй волны пандемии, осенью количество вакансий для курьеров в Тюмени выросло на 293% по сравнению с весной этого года. А вот рост спроса со стороны соискателей с марта по ноябрь составил 36%», — сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».

Причины, по которым соискатели не так активны, как работодатели, специалисты объясняют холодами и закрытыми границами. А также тем, что компании готовы нанимать курьеров, но больше платить не хотят.

«В холодное время года традиционно наблюдается сезонный спад интереса к такой работе. Студенты, обычно охотно откликающиеся на такие вакансии, заняты учёбой. На динамику влияет и отток мигрантов, чьи места россияне не спешат занимать. Медленному росту способствует и то, что во время весеннего карантина работодатели были готовы платить больше», — отмечают в «Авито Работа». Так, по сравнению с весной средняя зарплата курьеров снизилась на 30%, и сейчас составляет 35 000рублей.

Ранее URA.RU писало, что заведениям Тюмени до 16 января запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом они могут осуществлять круглосуточную доставку.