Онищенко против поголовной вакцинации россиян от коронавируса

Геннадий Онищенко считает, что не нужно ставить вакцину от коронавируса всем россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что не нужно ставить вакцину от коронавируса всему населению страны. По его мнению. в прививках нуждаются только группы риска.

«Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса», — отметил Онищенко в эфире «Национальной службы новостей». При этом он отметил, что только пожилых людей, которым нужна прививка, насчитывается в стране 20-30 млн человек.

Онищенко призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации, назвав ее «серьезной иммунобиологической операцией». Он отметил, что гражданам с рядом заболеваний прививка противопоказана. «Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», — добавил депутат.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе—феврале, а группы риска вакцинируют уже в декабре, напоминает RT. Министр допустил завершение эпидемии коронавируса в России в 2021 году, пишет телеканал 360.