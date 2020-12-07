07 декабря 2020

Тюменские чиновники отменяют приемы из-за страха коронавируса

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Тюменцев лишают единственного дня, в который они могли поговорить с чиновниками лично Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Главном управлении строительства Тюменской области из-за пандемии отменили личные приемы граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУС. Личные встречи чиновников и жителей должны были пройти в рамках общероссийской акции.

«Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования новой коронавирусной инфекцией, общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря, переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации», — сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Личные приемы тюменские чиновники отменили еще в октябре. Однако встретиться с властями гражданам все-таки разрешили 14 декабря: в рамках проведения общероссийского приема граждан, традиционно приуроченного ко Дню Конституции.

Ранее правительство страны предложило субъектам перенести приемы из-за опасности распространения коронавируса. Тогда URA.RU направило запрос в департамент общественных связей Тюменской области с просьбой разъяснить, будет ли такое решение принято в регионе. Ответа пока не поступило.

На сегодняшний день в Тюменской области наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом заявлял губернатор Александр Моор, а также говорит статистика по количеству выздоровевших от COVID-19 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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