Тюменские чиновники отменяют приемы из-за страха коронавируса

В Главном управлении строительства Тюменской области из-за пандемии отменили личные приемы граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУС. Личные встречи чиновников и жителей должны были пройти в рамках общероссийской акции.
«Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования новой коронавирусной инфекцией, общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря, переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации», — сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.
Личные приемы тюменские чиновники отменили еще в октябре. Однако встретиться с властями гражданам все-таки разрешили 14 декабря: в рамках проведения общероссийского приема граждан, традиционно приуроченного ко Дню Конституции.
Ранее правительство страны предложило субъектам перенести приемы из-за опасности распространения коронавируса. Тогда URA.RU направило запрос в департамент общественных связей Тюменской области с просьбой разъяснить, будет ли такое решение принято в регионе. Ответа пока не поступило.
На сегодняшний день в Тюменской области наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом заявлял губернатор Александр Моор, а также говорит статистика по количеству выздоровевших от COVID-19 жителей региона.
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