В Тюменской области готовят новый запрет из-за коронавируса

Тюменские власти планируют запретить уличные елочные базары. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что дополнительный запрет могут ввести в рамках режима повышенной готовности.
«Уличные елочные базары — это места массового скопления людей. Перед Новым годом там собирается традиционно много людей. В нынешних условиях это может привести к вспышке коронавируса. Дабы этого не допустить, власти рассматривают вопрос о том, чтобы временно запретить уличную торговлю живыми елками», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.
Он добавил, что, возможно, определят какие-то отдельные крытые площадки, на которых продажа елок будет разрешена. Что касается стихийных уличных базаров, то их проверкой займутся контролирующие органы. В региональный оперативный штаб направлен запрос.
Ранее агентство писало о том, что тюменские бары и рестораны в новогоднюю ночь планируют устроить закрытые вечеринки, несмотря на запреты карантина (в период с 23:00 до 6:00 предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах). По информации URA.RU, для выявления таких заведений тюменские власти планируют привлечь волонтеров.
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