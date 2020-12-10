10 декабря 2020
09 декабря 2020

В Тюменской области готовят новый запрет из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, погрузка, елки, конфискация, елочный базар, торговля елками
Елочные базары могут запретить в рамках борьбы с распространением коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тюменские власти планируют запретить уличные елочные базары. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что дополнительный запрет могут ввести в рамках режима повышенной готовности.

«Уличные елочные базары — это места массового скопления людей. Перед Новым годом там собирается традиционно много людей. В нынешних условиях это может привести к вспышке коронавируса. Дабы этого не допустить, власти рассматривают вопрос о том, чтобы временно запретить уличную торговлю живыми елками», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что, возможно, определят какие-то отдельные крытые площадки, на которых продажа елок будет разрешена. Что касается стихийных уличных базаров, то их проверкой займутся контролирующие органы. В региональный оперативный штаб направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменские бары и рестораны в новогоднюю ночь планируют устроить закрытые вечеринки, несмотря на запреты карантина (в период с 23:00 до 6:00 предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах). По информации URA.RU, для выявления таких заведений тюменские власти планируют привлечь волонтеров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...