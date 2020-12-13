Из-за карантина в Кургане срывается международный проект

В Кургане карантин внес коррективы в международный проект «Целина» Фото: Иван Некрасов © URA.RU

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В Кургане российско-казахстанский проект «Целина», запущенный журналистами двух стран, срывается. Из-за карантина по коронавирусу некоторые мероприятия были отменены. Об этом URA.RU рассказала председатель регионального Союза журналистов Ирина Борисова.

«В Курган был запланирован приезд зампредседателя Союза журналистов Алексея Вишневецкого и должна была приехать делегация казахстанских журналистов из Костаная. Мы собирались проводить семинар. Но половина правления слегла с коронавирусом. А теперь границы закрыты», — отметила Борисова.

Она пояснила, что сам проект продолжается. Общение с коллегами происходит онлайн. В проекте «Целина», который задумал областной Союз журналистов, участвуют коллеги из Костанайской и Акмолинской областей Казахстана. Проект рассказывает об общей истории когда-то одного государства.

Шадринская газета «Исеть» — в числе участников проекта. «Как, например, забыть Целину, когда не только строились заводы и фабрики, но и создавались межнациональные семьи: русские оставались в Казахстане, казахи переезжали в Россию. Жили, работали, любили, растили детей. И все же у нас общие корни, общее прошлое и общие проблемы сегодня», — говорится в материале о проекте. Газета рассказала о казахстанских студентах, которые учатся в Шадринском педуниверситете.