13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Чиновники ЯНАО отказались общаться с народом из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по коррупции в полпредстве. Екатеринбург, чиновник, задумчивость, размышление, думает
Власти перенесли день приема ямальцев на неопределенный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО чиновники отменили обязательные встречи с населением, запланированные на 14 декабря. Из-за пандемии коронавируса власти отложили на неопределенный срок общероссийский день приема граждан. Об этом URA.RU сообщили в правительства ЯНАО.

«Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, срок общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 декабря, перенесен до периода стабилизации эпидемиологической ситуации», — сообщил департамент внутренней политики. В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили, что «точных данных по новой дате пока нет».

Ямальские чиновники приостановили личное общение с населением еще весной. Региональный день приема граждан должен был состояться сначала 26 марта, затем 25 июня, но оба раза встречи переносили. Впервые за время пандемии высшие чиновники начали встречаться с жителями округа только в сентябре.

В рамках дня приема граждан представители ямальской власти встречаются с людьми, которых беспокоят какие-либо проблемы. Общение устраивают депутаты разного уровня, муниципальные и региональные чиновники, главы ведомств. По задумке, такая форма связи помогает жителям ЯНАО напрямую обращаться к представителям власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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