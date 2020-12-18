18 декабря 2020

Клава Кока представила новую версию своего главного хита

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока адаптировала песню «Покинула чат» для новогодних праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская певица, уроженка Екатеринбурга, Клава Кока (Клавдия Высокова) выпустила новогоднюю версию своей популярной песни «Покинула чат». Отрывком из нового видеоклипа артистка поделилась в своем Instagram.

«Эта песня стала главной для меня в этом году, поэтому я решила вас порадовать снова», — написала Клава Кока. В новой версии уже известный хит звучит более медленно и спокойно. А в клипе певица играет на рояле на фоне новогодней елки и гуляет на заснеженной улице вместе с белыми собаками.

Ранее стало известно, что Клава Кока заняла седьмое место топа «Яндекс.Музыки» по итогам 2020 года с песней «Покинула чат». Кроме того, «Яндекс.Музыка» назвала певицу «Прорывом года», передает телеканал 360. Также Клава Кока вошла в список самых популярных музыкантов в российском сегменте соцсети TikTok.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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