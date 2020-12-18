Клава Кока представила новую версию своего главного хита

Российская певица, уроженка Екатеринбурга, Клава Кока (Клавдия Высокова) выпустила новогоднюю версию своей популярной песни «Покинула чат». Отрывком из нового видеоклипа артистка поделилась в своем Instagram.
«Эта песня стала главной для меня в этом году, поэтому я решила вас порадовать снова», — написала Клава Кока. В новой версии уже известный хит звучит более медленно и спокойно. А в клипе певица играет на рояле на фоне новогодней елки и гуляет на заснеженной улице вместе с белыми собаками.
Ранее стало известно, что Клава Кока заняла седьмое место топа «Яндекс.Музыки» по итогам 2020 года с песней «Покинула чат». Кроме того, «Яндекс.Музыка» назвала певицу «Прорывом года», передает телеканал 360. Также Клава Кока вошла в список самых популярных музыкантов в российском сегменте соцсети TikTok.
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