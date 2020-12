TikTok составил рейтинг популярных в России в 2020 году треков

Возглавил список Rakhim с треком Fendi, замыкает его хит блогера Dava и Сереги «Чёрный бумер» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok выделил десятку самых прослушиваемых музыкальных треков в России за прошедший год. Возглавил список Rakhim с треком Fendi, рассказали в пресс-службе компании.

«Пользователи TikTok знают, как важно подобрать трек к своему видеоролику, чтобы он выстрелил и попал в рекомендации. Мы выбрали 10 треков, которые смело можно назвать саундтреками 2020 года в российском TikTok: это Rakhim — Fendi, Бьянка и Артур Бабич — „Были танцы“, Gafur и Jony — Lollipop», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса. В списке лучших оказались также композиции Cardi B — WAP (feat. Megan Thee Stallion), Blackpink — How you like that, the Limba и Andro — X.O, the Limba — «Смузи».

Самыми популярными музыкантами в российском сегменте соцсети стали Rakhim, Джаро и Ханза. Завоевать настоящую любовь зрителей в 2020-м удалось телеведущей Насте Ивлеевой, певцу Егору Криду, в этом списке также Клава Кока, Андрей Малахов и Dava.

Ранее эксперт по SMM, со-основатель агентства Z-Agency Александр Балковский и PR-менеджер медиахолдинга Divico Юлия Дорошок поделились с URA.RU, из чего состоит популярность блогеров в TikTok и YouTube. По словам специалистов, ключами для взлета в интернете являются качественный видеоконтент, трудолюбие и понимание того, что нужно интернет-аудитории.