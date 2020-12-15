Сразу два трека Клавы Коки вошли в топ популярных песен 2020-го

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Певица вошла в топ с треками «Покинула чат» и «Краш» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года в музыкальной индустрии России. По данным сервиса, два сингла уральской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) вошли в десятку самых популярных треков.

Клава Кока заняла седьмую позицию топа с песней «Покинула чат». На девятой позиции оказался ее совместный трек с певцом из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) «Краш». Также певица получила звание «Прорыв года».

Певицей года при этом стала исполнительница Zivert (Юлия Зиверт). Звание артист года отдали рэперу Моргенштерну (Алишер Моргенштерн).

Ранее в социальной сети TikTok появился свой топ популярных среди пользователей песен. Клава Кока завоевала там настоящую любовь зрителей в уходящем году. Однако ее песни не вошли в десятку самых популярных треков России.

В список также вошли композиции Zivert, Cream Soda, Dabro
«Яндекс.Музыка»
Клава Кока также стала прорывом года
«Яндекс.Музыка»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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