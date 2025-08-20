Казахстан резко увеличил поставки помидоров на пермские прилавки

Поставки свежих томатов в Прикамье из Казахстана с начала текущего года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. На это указывает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 18 августа 2025 года в Пермский край ввезено 864 тонны свежих томатов из Казахстана. За аналогичный период прошлого года в регион поступило 627 тонн», — указано на сайте ведомства.
Представители надзорного органа 18 августа совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» досмотрели очередную партию в объеме 15 тонн. Были собраны необходимые образцы для дальнейшей экспертизы. После проверки на продукцию выдадут акт, разрешающий ее дальнейшее использование.
Ранее URA.RU рассказывало, что в регион завезли почти 60 тонн киргизских ягод. При этом персики не прошли контроль.
