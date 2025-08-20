20 августа 2025

Казахстан резко увеличил поставки помидоров на пермские прилавки

Казахстан на треть нарастил поставки свежих томатов в Пермский край
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С июня по август поставка овощей из Средней Азии выросла в два раза
С июня по август поставка овощей из Средней Азии выросла в два раза Фото:

Поставки свежих томатов в Прикамье из Казахстана с начала текущего года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. На это указывает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«С 1 января по 18 августа 2025 года в Пермский край ввезено 864 тонны свежих томатов из Казахстана. За аналогичный период прошлого года в регион поступило 627 тонн», — указано на сайте ведомства.

Представители надзорного органа 18 августа совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» досмотрели очередную партию в объеме 15 тонн. Были собраны необходимые образцы для дальнейшей экспертизы. После проверки на продукцию выдадут акт, разрешающий ее дальнейшее использование.

Ранее URA.RU рассказывало, что в регион завезли почти 60 тонн киргизских ягод. При этом персики не прошли контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки свежих томатов в Прикамье из Казахстана с начала текущего года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. На это указывает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С 1 января по 18 августа 2025 года в Пермский край ввезено 864 тонны свежих томатов из Казахстана. За аналогичный период прошлого года в регион поступило 627 тонн», — указано на сайте ведомства. Представители надзорного органа 18 августа совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» досмотрели очередную партию в объеме 15 тонн. Были собраны необходимые образцы для дальнейшей экспертизы. После проверки на продукцию выдадут акт, разрешающий ее дальнейшее использование. Ранее URA.RU рассказывало, что в регион завезли почти 60 тонн киргизских ягод. При этом персики не прошли контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...