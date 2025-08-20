20 августа 2025

Мест на пермских кладбищах хватит на пять лет

На кладбищах подготовлено 4 882 места
Пермь обеспечена новыми местами для захоронений на пять лет. Об этом на комитете по городскому хозяйству пермской думы рассказал глава департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев. Слова чиновника передает корреспондент URA.RU.

«В 2025 году подготовлено 900 новых мест для захоронения умерших в границах Северного кладбища, в том числе 400 мест для почетных и воинских захоронений и 500 мест для общих захоронений. По состоянию на август 2025 года, резерв подготовленных площадей на кладбищах составляет 4 882 места. Предполагается, что количество новых мест для захоронений достаточно на пять лет», — отметил Радостев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в четвертом квартале текущего года на Заозерском кладбище в Перми создадут семь тысяч новых мест для захоронений. Новые кладбища планируют организовать в границах Верхне-Курьинского и Мотовилихинского лесничеств.

