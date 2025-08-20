В Екатеринбурге частично перестал работать мобильный интернет

Жители Екатеринбурга столкнулись с ограниченной работой мобильного интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели. На момент публикации ограничения в работе также фиксируются у «МТС» и «Мегафона» (по данным сервиса DownDetector). С аналогичными ограничениями работы интернета ранее сталкивались абоненты других сотовых операторов, в том числе «Билайн», «Мотив» и Yota.
«В МТС сбои, мобильный интернет вообще не грузит», — рассказал собеседник агентства. В «Мегафоне» URA.RU сообщили, что со стороны оператора ограничений нет. Трудности возникают по независимым от компании причинам.
Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои также наблюдаются и в других городах и областях, например Псковской, Архангельской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее ограничения в работе в Свердловской области также наблюдались и у других операторов, таких как «Мотив», Yota и «Т2». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
