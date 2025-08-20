20 августа 2025

В Екатеринбурге частично перестал работать мобильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильный интернет пропал около часа ночи
Мобильный интернет пропал около часа ночи Фото:

Жители Екатеринбурга столкнулись с ограниченной работой мобильного интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели. На момент публикации ограничения в работе также фиксируются у «МТС» и «Мегафона» (по данным сервиса DownDetector). С аналогичными ограничениями работы интернета ранее сталкивались абоненты других сотовых операторов, в том числе «Билайн», «Мотив» и Yota.

«В МТС сбои, мобильный интернет вообще не грузит», — рассказал собеседник агентства. В «Мегафоне» URA.RU сообщили, что со стороны оператора ограничений нет. Трудности возникают по независимым от компании причинам. 

Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои также наблюдаются и в других городах и областях, например Псковской, Архангельской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее ограничения в работе в Свердловской области также наблюдались и у других операторов, таких как «Мотив», Yota и «Т2». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга столкнулись с ограниченной работой мобильного интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели. На момент публикации ограничения в работе также фиксируются у «МТС» и «Мегафона» (по данным сервиса DownDetector). С аналогичными ограничениями работы интернета ранее сталкивались абоненты других сотовых операторов, в том числе «Билайн», «Мотив» и Yota. «В МТС сбои, мобильный интернет вообще не грузит», — рассказал собеседник агентства. В «Мегафоне» URA.RU сообщили, что со стороны оператора ограничений нет. Трудности возникают по независимым от компании причинам.  Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои также наблюдаются и в других городах и областях, например Псковской, Архангельской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее ограничения в работе в Свердловской области также наблюдались и у других операторов, таких как «Мотив», Yota и «Т2». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...