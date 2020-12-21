21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

Смерти жителей ЯНАО от коронавируса стали ежедневными

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 30 538 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Смертность на Ямале продолжается почти две недели — заболевшие жители умирают 13 дней подряд. За это время погибли 29 пациентов.

Летальные случаи пришлись на три крупнейших города ЯНАО. В Салехарде скончалась 77-летняя женщина, в Новом Уренгое умер 61-летний мужчина. Еще одна пациентка 57 лет умерла в Ноябрьске. Всего с начала пандемии умерли 310 жителей Ямала с коронавирусом.

Также за сутки коронавирусом заразились 186 жителей округа. Наибольший прирост дал Надымский район, где зафиксировали 26 случаев. В Пуровском районе и Новом Уренгое заболели по 25 человек. В Ноябрьске инфекцию подхватил 21 горожанин, в Салехарде — 15. Всего в ЯНАО подтверждено 30 538 случаев коронавируса, вылечились 22 795 пациентов. На протяжении последнего месяца ситуация с заражениями в регионе стабилизируется, Ямал близок к выходу на плато.

Мощная волна смертей в ЯНАО продолжается больше двух месяцев. С середины октября в округе умерли 202 пациента — больше, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 57,6 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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