В Ноябрьске сотрудники супермаркета «Лента» боролись с воробьями в торговых помещениях с помощью клейкой ленты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Ноябрьске сотрудники супермаркета «Лента» боролись с воробьями в торговых помещениях с помощью клейкой ленты, чем вызвали споры среди горожан в соцсетях. Один считают, что такое отношение негуманно, а вторые поддерживают сотрудников.

Жительница Ноябрьска Валерия Вишневецкая под полками с конфетами увидела липкую ленту (ловушку), а в ней двух воробьев. Пост об этом она опубликовала в группах города в социальной сети «ВКонтакте». «Когда хотела их взять, чтобы спасти, ко мне сразу подошли мужчина с женщиной с коробкой, целенаправленно, чтобы их просто выкинуть и сказали „это (ловушка) предназначено для крыс“, но я очень сомневаюсь» — пишет Вишневецкая.

Тема затронула жителей Ноябрьска и за сутки рассказ собрал порядка 300 комментариев. Мнения людей кардинально разделились. Одни считали, что сотрудники магазина «Лента» живодеры. «На такой клей блин ловят мышей, а не птиц. Воробушки то в чем виноваты? Откуда столько жестокости в людях? Пусть птички живут!» — пишет Лена Тинова.

Другие же с пониманием отнесли к способам борьбы с пернатыми. «Орнитоз, сальмонеллез, ложный туберкулез, и это малая часть болезней, переносчиками которых являются птицы, вы бы головой своей подумали, прежде чем сопли пускать. Или вас устроили бы крысы, бродячие коты на хлебобулочной продукции, и т. п.? Идиоты»-пишет Юлия Красина.

Присутствие птиц в торговых помещениях — нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Как магазин в таком случае должен бороться с пернатыми в Роспотребнадзоре на момент выхода публикации URA.RU не ответили. Также направлен запрос в пресс-службу магазина «Лента», на момент публикации материала ответ не поступил

Пойманные воробьи сейчас находятся у Валерии Вишневицкой, она решила их выхаживать Фото: социальная сеть «Вконтакте», группа «Происшествия Ноябрьск»