В офисе Зеленского призвали готовить украинцев к столетней войне с Россией

Замглавы офиса Зеленского призвала внушать школьникам, что Россия — враг
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Школьников на Украине предложили с детства готовить к конфликту с РФ
Школьников на Украине предложили с детства готовить к конфликту с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине начали говорить о необходимости формировать у школьников представление о России как о противнике. Так, по мнению замглавы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Верещук, детей нужно с ранних лет готовить к возможным боевым действиям с российской стороной.

«Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет — Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия... Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы», — заявила Верещук в своем telegram-канале. Она отметила, что украинские дети должны быть готовы и понимать, что такое конфликт. 

Российская сторона при этом готова заключить мир с Украиной. Однако ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления со стороны Киева о намерениях заключения мира не повлияли на частоту атак страны по гражданским объектам в России. Также на это не повлияли и прошедшие недавно переговоры по урегулированию в Стамбуле. 

Кроме того, депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об отказе Зеленского от подписания меморандума с РФ. Он уверен, что президент Украины выдвигал требование по введению 30-дневного перемирия, чтобы в дальнейшем не проводить еще одни переговоры, передает «Царьград». 

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На Украине начали говорить о необходимости формировать у школьников представление о России как о противнике. Так, по мнению замглавы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Верещук, детей нужно с ранних лет готовить к возможным боевым действиям с российской стороной. «Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет — Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия... Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы», — заявила Верещук в своем telegram-канале. Она отметила, что украинские дети должны быть готовы и понимать, что такое конфликт.  Российская сторона при этом готова заключить мир с Украиной. Однако ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления со стороны Киева о намерениях заключения мира не повлияли на частоту атак страны по гражданским объектам в России. Также на это не повлияли и прошедшие недавно переговоры по урегулированию в Стамбуле.  Кроме того, депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об отказе Зеленского от подписания меморандума с РФ. Он уверен, что президент Украины выдвигал требование по введению 30-дневного перемирия, чтобы в дальнейшем не проводить еще одни переговоры, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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