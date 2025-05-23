В офисе Зеленского призвали готовить украинцев к столетней войне с Россией

На Украине начали говорить о необходимости формировать у школьников представление о России как о противнике. Так, по мнению замглавы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Верещук, детей нужно с ранних лет готовить к возможным боевым действиям с российской стороной.
«Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет — Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия... Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы», — заявила Верещук в своем telegram-канале. Она отметила, что украинские дети должны быть готовы и понимать, что такое конфликт.
Российская сторона при этом готова заключить мир с Украиной. Однако ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления со стороны Киева о намерениях заключения мира не повлияли на частоту атак страны по гражданским объектам в России. Также на это не повлияли и прошедшие недавно переговоры по урегулированию в Стамбуле.
Кроме того, депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об отказе Зеленского от подписания меморандума с РФ. Он уверен, что президент Украины выдвигал требование по введению 30-дневного перемирия, чтобы в дальнейшем не проводить еще одни переговоры, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.