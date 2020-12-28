В Кургане больница и школа остались без воды

Из-за коммунальных аварий некоторые здания Кургана остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальных аварий без воды остались жилые дома, психоневрологическая больница, школа и приют для бездомных. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«В связи с аварией на водопроводе на улице Заслонова, 36 без ХВС [останутся] улица Смирнова, 7, 7\2 (Курганская психоневрологическая больница)», — рассказали в компании. Также без воды остались школа №39, улица Комиссаров, 65, улица Чкалова, 3, 3\1 и улицы в частном секторе: Калинина, Тюленина, Зеленая, Молодой Гвардии, Земнухова, Комиссаров, З, Космодемьянской, Молодежи.

29 декабря стало известно о другой коммунальной аварии — на сетях водопровода по адресу проспект Конституции, 69. На месте работает бригада компании.

Без воды остались:

проспект Конституции 55, 57, 59, 61, 61а, 61/1, 63, 63а, 65, 67, 67а;

улица Краснодонская 2, 4, 6, 8, 9а, 10, 11а (Приют для бездомных лиц), 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31;

станция Курганка, 5;

теплопункты: улица Краснодонская, 27 и 36.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными.