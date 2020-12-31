Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

Лучшим лекарством от похмелья является минеральная вода Фото: Александр Елизаров © URA.RU

От похмелья хорошо помогут минералка и продукты с высоким содержанием белка. Об этом рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания», — объяснил «Пятому каналу» Казанцев. Также поможет контрастный душ, говорит медик. Чтобы избавиться от похмелья быстро, нужно по пять секунд чередовать холодную и горячую воду.

Также для улучшения самочувствия хорошо поесть продуктов с высоким содержанием белка. Например, омлет, уточняет Казанцев. Хороши будут неспешные прогулки на свежем воздухе. Можно принять препараты с калием, магнием, янтарной или лимонной кислотой.

При этом кофе и молоко при похмелье пить не рекомендуется. Противопоказаны при такой «болезни» и физические нагрузки. Во время похмелья также не стоит пить рассол, уточняет телеканал « Царьград ». Как рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский, восстановить организм после бурной ночи также помогут свежевыжатые соки.