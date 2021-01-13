В Тюмени цены на продукты растут, несмотря на запрет Путина

По словам тюменцев, владельцы небольших магазинов не соблюдают указ о заморозке цен на продукты Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Тюмени стоимость подсолнечного масла и сахара продолжает расти, несмотря на указ президента РФ Владимира Путина о заморозке цен на базовые продукты. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По их словам, речь идет о небольших магазинах формата «у дома».

«После праздников пошел в магазин и заметил, что подсолнечное масло стало стоить дороже на два рубля, а сахар — на один. Небольшая конечно разница, но ведь цены на эти товары должны быть заморожены. В больших супермаркетах так и есть, а в маленьких магазинах — нет. Там предприниматели что хотят, то и делают», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

По словам другого тюменца, в некоторых магазинах цены подтянули под максимально разрешенные (для сахара это 46 рублей за килограмм, для подсолнечного масла — 110 рублей за литр). «Когда началась вся эта шумиха вокруг заморозки цен на масло и сахар, в соседнем с моим домом продуктовом магазине стоимость подогнали под максимально разрешенную. К примеру, сахар я там брал за 42 рубля/килограмм, а он стал стоить 46. То же самое с подсолнечным маслом», — рассказал тюменец в беседе с агентством. В региональное управление УФАС направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что президента Путина возмутил рост цен на базовые продукты питания. После его распоряжения о заморозке стоимости этих товаров, в Тюменской области резко подорожали сахар и подсолнечное масло.