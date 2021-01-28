Моргенштерн сделал новую стрижку
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) изменил прическу. Видео и фото стрижки он выложил в сторис Instagram.
«О нет, о нет. Я новый Face (рэпер). Я вступаю в колхоз», — сказал он, комментируя преображение. Выполнял стрижку популярный среди блогеров барбер Хусен Юнусов.
Новую стрижку рэперу сделал Хусен Юнусов
Ранее Моргенштерн похвастался перед подписчиками новой одеждой и обувью, которую приобрел во время шоппинга за 2,3 миллиона. Приобретенные вещи едва уместились в руках помощников рэпера. А в его рабочем помещении образовался настоящий склад из одежды и обуви.
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