28 января 2021

Моргенштерн показал подписчикам новую стрижку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн сделал новую стрижку Instagram/Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) изменил прическу. Видео и фото стрижки он выложил в сторис Instagram.

«О нет, о нет. Я новый Face (рэпер). Я вступаю в колхоз», — сказал он, комментируя преображение. Выполнял стрижку популярный среди блогеров барбер Хусен Юнусов.

Новую стрижку рэперу сделал Хусен Юнусов
Instagram/Моргенштерн

Ранее Моргенштерн похвастался перед подписчиками новой одеждой и обувью, которую приобрел во время шоппинга за 2,3 миллиона. Приобретенные вещи едва уместились в руках помощников рэпера. А в его рабочем помещении образовался настоящий склад из одежды и обуви.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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