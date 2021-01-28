28 января 2021
27 января 2021

Смертность от коронавируса в ЯНАО вышла на новый уровень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
На Ямале подтверждено 35 489 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Число смертельных случаев на 100 тысяч населения выросло до 70 человек. Это десятый показатель среди регионов России.

«В Ноябрьске умер 71-летний мужчина. В Салехарде скончалась 69-летняя женщина», — говорится в сообщении оперштаба. Другие подробности о течении болезни у погибших не приводятся. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 377 ямальцев.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 64 жителя округа — это минимальный прирост с 20 сентября, когда власти подтвердили 63 случая. Больше всего новых заболевших в Надымском районе, где зафиксировали 13 случаев. В Ноябрьске вирус подхватили девять человек, в Салехарде — восемь. В Новом Уренгое, по данным властей, впервые за несколько месяцев не заразился ни один житель. Всего в ЯНАО подтверждено 35 489 случаев коронавируса, вылечились 31 287 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...