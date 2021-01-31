В руководстве УМВД по Курганской области — кадровые перестановки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместителем начальника УМВД по Курганской области назначен полковник Павел Сафонов. Он переехал в Курган из Еврейской автономной области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Заместитель начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, полковник полиции Сафонов Павел Владимирович», — сообщается на сайте. Он назначен на должность приказом министра внутренних дел РФ. В пресс-службе областного УМВД подтвердили URA.RU информацию о назначении. В ведомстве отметили, что Сафонов уже прибыл в регион и приступил к своим обязанностям.

Павел Сафонов переехал в Курган из Биробиджана Фото: 45.мвд.рф

Сафонов родился в 1976 году в Омске. В 1998 году он окончил Омский юридический институт МВД России, служил в Омском линейном УВД на транспорте на должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а затем — оперуполномоченного. С 2020 года по январь 2021 года Сафонов проходил службу в Еврейской автономной области, последняя должность в этом регионе — замначальника областного УМВД-начальник полиции. В 2016 году он окончил академию управления МВД России.

Должность замначальника УМВД в Курганской области была вакантна с марта 2020 года. Занимавшего этот пост Андрея Шамина задержали по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. В пресс-службе УМВД сообщили URA.RU, что до назначения Сафонова обязанности по этой должности временно были возложены на начальника штаба Алексея Глазырина. Ранее источники URA.RU заявляли, что место Шамина может достаться кандидату из Еврейской автономной области.