Источник: мэры провалили проверку губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов изучал, как подчиненные тратят бюджетные деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы двух муниципалитетов ЯНАО не смогли пройти масштабную проверку, которую запустил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству округа. Месяц назад глава региона потребовал изучить, как его подчиненные тратят деньги, выделенные на ремонт и строительство дорог.

«Проверка уже закончилась, прошли ее не все главы. В двух районах нашли нарушения при заключении муниципальных контрактов. В нарушители снова попал Шурышкарский район. К его администрации нередко возникают вопросы по разным направлениям», — рассказал инсайдер URA.RU. Уточнить, о каком втором районе идет речь, он не смог.

Другой источник агентства подтвердил, что проверку не прошли два мэра. «В прошлом году территории получили из бюджета немалые средства на решение дорожных проблем. Из некоторых муниципалитетов участились негативные сигналы, и губернатор решил досконально проверить все, что было сделано и не сделано. Эту задачу он поручил опытному подчиненному — Аркадию Бессонову. Бывший силовик знает, где и что искать», — поделился собеседник в правительстве.

Что ждет глав, в чьих районах найдены нестыковки, источники уточнить не смогли. Зная позицию Артюхова, они предположили, что власти Ямала передадут результаты проверки профильным правоохранителям. Получить оперативный комментарий в правительстве ЯНАО и мэрии Шурышкарского района URA.RU не удалось.

Масштабная проверка была запущена губернатором Артюховым в середине января. Его заинтересовало, как муниципалитеты расходуют бюджетные деньги на ремонт дорог. Позднее Артюхов начал вызвать мэров на персональный разговор — с докладом о проделанной работе за 2020 год.