В ЯНАО мэрия запускает крупнейшую реформу соцблока

В Новом Уренгое создали первый в ЯНАО департамент, который объединяет в себе несколько направлений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое готовится реорганизация подведомственных учреждений мэрии. Предполагается, что такая реформа потом коснется всех муниципалитетов Ямала. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к мэрии города.

По словам инсайдера, реорганизация — это не поручение сверху, а городская инициатива. «Связана реорганизация с тем, что ведомства и учреждения социального блока во многих позициях дублируют работу другу друга и иногда это приводит к чрезмерной конкуренции. Поэтому посчитали, что лучше объединить их усилия в одной структуре, нежели чем разобщать. Возможно, если у нас все получится, то и коллеги из других городов и поселков обратятся к нашему опыту. Но это им решать», — говорит источник.

В администрации Нового Уренгоя и правительстве ЯНАО не могут подтвердить, что реорганизация коснется других муниципалитетов. «В пресс-службе такой информацией не располагают», — сообщили в правительстве ЯНАО.

Созданный в Новом Уренгое департамент социальной политики, объединяющий сразу четыре направления, первый на Ямале. Он будет курировать вопросы молодежи и общественности, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

По неофициальным данным, реформы грозят некоторым чиновникам сокращениями, которых сейчас пытаются избежать муниципальные власти. Но какими именно методами — неизвестно. Ранее URA.RU сообщало в инсайдах, что мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову дали большую свободу и город стал площадкой для тестирования административных реформ.