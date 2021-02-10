Депутаты муниципалитета в ЯНАО выступили за реформу власти

Инициативу местных депутатов рассмотрит районная дума Приуралья Фото: администрация Приуральского района

Депутаты думы поселка Белоярск Приуральского района ЯНАО предложили объединить муниципалитеты. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

«Собрание депутатов муниципального образования Белоярское выдвинуло инициативу о преобразовании поселений, входящих в состав муниципального образования Приуральский район, путем их объединения», — указывается в сообщении. Свое решение депутаты направили в районную думу и главам всех поселений, входящих в состав Приуральского района.

Авторы инициативы обосновывают ее тем, что предлагаемая модель управления даст массу преимуществ: полномочия муниципальной власти станут понятнее, а дублирующие функции будут исключены. Сельские жители района сохранят при этом все свои льготы в полном объеме.

Уточнить, когда будет решаться судьба инициативы, в администрации не смогли. «Дата пока не определена», — сообщили URA.RU в отделе обеспечения деятельности районной думы.

Таким образом, Приуральский район с начала года стал уже третьим, в котором заговорили о реформе. Ранее подобные инициативы поддержали в Красноселькупском и Ямальском районах: после того, как проекты пройдут общественные слушания, их направят в региональное законодательное собрание.

В прошлом году муниципальную реформу провели в Надымском, Пуровском и Тазовском районах. В результате местные администрации были преобразованы в территориальные отделы, а районы получили статус муниципальных округов.