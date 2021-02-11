Аэропорт Нового Уренгоя планируют сдать к концу 2022 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО), где сейчас идет масштабная реконструкция, рискует не получить международный статус. За последний месяц застройщики хаба серьезно отстали от графика и рискуют сорвать срок сдачи объекта, сообщил URA.RU знакомый с ходом работ источник. В управляющей компании аэропорта заявили, что виной всему ямальские морозы.

«От согласованного графика подрядчики отстают на четыре-шесть недель. Если продолжится такими темпами, за оставшиеся 2,5 года работы не закончить, срок будет сорван. Это ударит по амбициям сделать порт международным: по планам уже с 2023 года пассажиропоток должен составлять минимум 1,4 млн человек в год вместо нынешних 900 тысяч. Пока это недостижимые цифры», — поделился собеседник URA.RU.

Инсайдер подчеркнул, что до появления нового терминала аэропорт не сможет претендовать на международный статус — в действующем здании не предусмотрена нужная инфраструктура: «Там должен быть санитарный, таможенный, пограничный контроли».

В управляющей компании «Аэропорты регионов» признали, что строители отстают от графика. В компании утверждают, что причина — в сильных морозах, при которых нельзя использовать спецтехнику. «Мы забили порядка 150 свай, что идет с большим-большим трудом. Часть свай оставались недозабитыми, порядка 2 метров. Сейчас, внеся коррективы в технологию, мы несколько увеличим темпы работ», — рассказал директор по капитальному строительству «Аэропорты регионов» Андрей Земляков.

Власти ЯНАО планируют закончить обновление аэропорта Нового Уренгоя к концу 2022 года. О возможном присвоении ему международного статуса говорил губернатор Дмитрий Артюхов. Строительством занимается турецкий консорциум Limak Marash.