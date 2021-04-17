Политологи назвали цель санкций США против России. Они лишат Москву важного партнера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Евгений Булах рассказал, что США не могут допустить создания союза между Россией и Китаем Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Власти США вводят санкции против России, чтобы не допустить создания союза между РФ и Китаем. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Евгений Булах.

«На Западе вопрос отношений России и Китая взывает много противоречий. Поэтому США могут вводить санкции против России, чтобы не допустить сближения с Китаем», — рассказал Булах. Он отметил, что РФ может вступить в союз с Китаем, что невыгодно для Европы и США.

Булах считает, что второй причиной введения санкций против России является желание главы США Джо Байдена сохранить свой рейтинг. «Байден должен продемонстрировать, что Россия является противником США. И после встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным должна состояться своеобразная реабилитация Байдена в глазах народа — новые санкции против Москвы», — заключил Булах.

Профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин в разговоре с URA.RU объяснил, что США пытаются помешать Москве налаживать дипломатические контакты. «Создается новый театр геополитических игр — США, Австралия, Индия, Япония. Это попытка противостоять Китаю. Россия рассматривается качестве последней капли, которая может перевесить чашу весов или к США, или к Китаю», — рассказал Ярулин.

Он подчеркнул, что санкционная политика США продлится долго. Это необходимо для поддержания уверенностей властей Вашингтона в устойчивости экономики.

Ранее в Кремле допустили возможность встречи Байдена и Владимира Путина. Однако отмечается, что окончательное решение российского лидера еще не принято.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...