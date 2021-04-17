Власти США вводят санкции против России, чтобы не допустить создания союза между РФ и Китаем. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Евгений Булах.
«На Западе вопрос отношений России и Китая взывает много противоречий. Поэтому США могут вводить санкции против России, чтобы не допустить сближения с Китаем», — рассказал Булах. Он отметил, что РФ может вступить в союз с Китаем, что невыгодно для Европы и США.
Булах считает, что второй причиной введения санкций против России является желание главы США Джо Байдена сохранить свой рейтинг. «Байден должен продемонстрировать, что Россия является противником США. И после встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным должна состояться своеобразная реабилитация Байдена в глазах народа — новые санкции против Москвы», — заключил Булах.
Профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин в разговоре с URA.RU объяснил, что США пытаются помешать Москве налаживать дипломатические контакты. «Создается новый театр геополитических игр — США, Австралия, Индия, Япония. Это попытка противостоять Китаю. Россия рассматривается качестве последней капли, которая может перевесить чашу весов или к США, или к Китаю», — рассказал Ярулин.
Он подчеркнул, что санкционная политика США продлится долго. Это необходимо для поддержания уверенностей властей Вашингтона в устойчивости экономики.
Ранее в Кремле допустили возможность встречи Байдена и Владимира Путина. Однако отмечается, что окончательное решение российского лидера еще не принято.
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