Курганскую больницу ждет проверка из-за утечки данных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Курганской области начала проверку после того, как данные по криминальным травмам пациентов больницы скорой медицинской помощи (БСМП) оказались выброшены на улицу. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Курганской области организована проверка соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан и о защите персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в информации ведомства.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что по данному факту ведется служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные сотрудника БСМП сообщало, что документы с данными по криминальным травмам пациентов Курганской больницы скорой медицинской помощи были выброшены на улицу. Коробки валялись в разобранном виде, бумаги стопками лежали рядом. В числе документации были справки для силовых ведомств о получении травм криминального характера — колото-резаных ранах, переломе костей носа и так далее.

В ряде документов (ответах силовиков), помимо фамилии, имени и отчества, также указаны адреса проживания пациентов. Среди бумаг на сотрудников больницы оказались выброшены данные о приеме на работу.