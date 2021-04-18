Прокуратура Курганской области начала проверку после того, как данные по криминальным травмам пациентов больницы скорой медицинской помощи (БСМП) оказались выброшены на улицу. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратурой Курганской области организована проверка соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан и о защите персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в информации ведомства.
В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что по данному факту ведется служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU со ссылкой на данные сотрудника БСМП сообщало, что документы с данными по криминальным травмам пациентов Курганской больницы скорой медицинской помощи были выброшены на улицу. Коробки валялись в разобранном виде, бумаги стопками лежали рядом. В числе документации были справки для силовых ведомств о получении травм криминального характера — колото-резаных ранах, переломе костей носа и так далее.
В ряде документов (ответах силовиков), помимо фамилии, имени и отчества, также указаны адреса проживания пациентов. Среди бумаг на сотрудников больницы оказались выброшены данные о приеме на работу.
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