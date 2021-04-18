18 апреля 2021
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В Кургане документы с данными пациентов выбросили на улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание БСМП. Курган, каталка, скорая помощь, фельдшер, пациент, каталка больничная, больница скорой помощи
Данные на пациентов БСМП в Кургане попали на улицы Фото:

Данные по криминальным травмам пациентов Курганской больницы скорой медицинской помощи были выброшены на улицу. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников больницы.

«Администрация БСМП вывалила на улице личные данные пациентов и информацию по криминальным травмам. Также были выброшены данные на сотрудников больницы. Потом эти документы коммерсанты увезли в неизвестном направлении, как обычную макулатуру», — рассказал один из медиков, не пожелавший быть названным.

В доказательство сотрудник БСМП предоставил фото. Коробки с документами валялись в разобранном виде. Бумаги стопками лежали рядом. В числе документации были справки для силовых ведомств о получении травм криминального характера — колото-резаных ранах, переломе костей носа и так далее.

В ряде документов (ответах силовиков), помимо фамилии, имени и отчества, также указаны адреса проживания пациентов. Среди бумаг на сотрудников больницы оказались выброшены данные о приеме на работу.

Обновлено в 14:17: В пресс-службе правительства прокомментировали, что ведётся служебная проверка по данному виду нарушения. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

URA.RU ранее писало, что в Курганской БСМП разразился скандал с резким сокращением зарплат. Некоторые медики уже уволились и уехали в Тюмень. Недавно завершился ремонт больницы. 200 млн рублей были выделены после визита в медучреждение премьера РФ Михаила Мишустина. За последний год в БСМП сменились четыре руководителя. Пятым стала Вероника Евдокимова, ранее она работала в Юргамышской ЦРБ.

Курганская БСМП выкинула сотни данных на пациентов, получивших криминальные травмы
Документы с данными на пациентов выбросили на улицу

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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