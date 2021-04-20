Губернатор Моор пообещал тюменцам прямую трассу до Москвы

Через четыре года тюменцы смогут ездить в Москву по новым трассам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Через четыре года тюменцы смогут добраться на автомобилях до Москвы и Санкт-Петербурга по новой трассе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента Федеральному собранию. Слова главы региона приводит telegram-канал областного оперативного штаба.

«Важный момент — ускоренное строительство трассы от Москвы до Екатеринбурга. Фактически за три года. Мы уже расширяем трассу от Тюмени до Екатеринбурга к 2024 году. Поэтому через четыре года Тюмень свяжется с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной, безопасной дорогой», — заявил губернатор.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин проанонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга. Также он включил Тюмень в состав пилотных городов, в которых застройщики смогут получать займы под 3-4% годовых.