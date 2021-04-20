20 апреля 2021

Губернатор Моор пообещал тюменцам прямую трассу до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, трасса, дорога, ткад
Через четыре года тюменцы смогут ездить в Москву по новым трассам Фото:

Через четыре года тюменцы смогут добраться на автомобилях до Москвы и Санкт-Петербурга по новой трассе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание президента Федеральному собранию. Слова главы региона приводит telegram-канал областного оперативного штаба.

«Важный момент — ускоренное строительство трассы от Москвы до Екатеринбурга. Фактически за три года. Мы уже расширяем трассу от Тюмени до Екатеринбурга к 2024 году. Поэтому через четыре года Тюмень свяжется с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной, безопасной дорогой», — заявил губернатор.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин проанонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга. Также он включил Тюмень в состав пилотных городов, в которых застройщики смогут получать займы под 3-4% годовых.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...